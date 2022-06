A proposta do deputado André Figueiredo foi aprovada na noite de quinta-feira pela Câmara Baixa e não necessita de ser ratificada pelo Senado.

"Estou sem palavras. Hoje, foi-me concedida a nacionalidade honorária de um dos meus lugares preferidos no mundo. Neste momento, não tenho palavras. Obrigado Brasil, eu amo-te ", escreveu Hamilton nas redes sociais.

O deputado argumentou que Hamilton já tinha prestado várias vezes homenagem ao falecido Ayrton Senna e ao próprio país, usando capacetes com as cores brasileiras, tendo até celebrado com a bandeira do Brasil a vitória da época passada no circuito de Interlagos, em São Paulo.

