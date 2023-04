Na primeira jornada do Grupo C, o Bragantino venceu na visita ao Tacuary, que até marcou primeiro por intermédio do Edson Carius, aos 22, mas a equipa liderada pelo técnico luso respondeu e empatou antes do intervalo, com um golo de Juninho Capixaba, aos 39.

Na segunda parte, o Botafogo deu a volta ao resultado e marcou mais três golos, por Alerrandro, aos 49, Talisson, aos 62, e Gustavinho, aos 77.

Assim, o Botafogo lidera o grupo com três pontos, os mesmos do Estudiantes, que vencerem o Oriente Petrolero por 1-0.

Já no Grupo A, os também brasileiros do Botafogo, treinados pelo luso Luís Castro, empataram 2-2 na visita aos chilenos do Magallanes.

O Botafogo adiantou-se no marcador com um golo de Tiquinho Soares, que jogou em vários clubes lusos, o último dos quais o FC Porto, logo aos seis minutos, mas o Magallanes empatou por Canales aos 16.

Na segunda parte, com a equipa da casa já com menos um jogador, por expulsão de Villanueva aos 50, os brasileiros voltaram a adiantar-se, com um tento de Carlos Eduardo, outro jogador que alinhou no futebol português ao serviço de Estoril Praia e FC Porto, aos 58, mas permitiram novo empate, que chegou aos 72, por Contreras.

Com este resultado o Botafogo e o Magallanes somam um ponto, num grupo liderado pela LDU Quito, que bateu o Cesar Vallejo por 2-1.

A Taça sul-americana é a segunda competição de clubes mais importante do continente, depois da Taça Libertadores.

AJO // AJO

Lusa/Fim