O duelo que colocava frente a frente os dois primeiros classificados do Brasileirão foi resolvido com um 'bis' de Igor da Cruz, que marcou aos 73 e 90+1 minutos.

Com esta vitória, os cariocas ultrapassaram os fortalezenses -- a grande 'sensação' da prova até ao momento - e subiram ao primeiro lugar, com 50 pontos, mais dois do que o conjunto do estado do Ceará (48), que, ainda assim, tem menos um encontro realizado.

O campeão em título, Palmeiras, de Abel Ferreira, é terceiro classificado, com 44 pontos, os mesmos do Flamengo, quarto, sendo que ambas as equipas jogam hoje: os paulistas visitam o Athletico Paranaense, enquanto os 'rubro-negros' deslocam-se ao reduto do Corinthians.

