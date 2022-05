Liderados por Jayson Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart, os Celtics, mais fortes em todos os setores, igualaram a série 1-1 e recuperaram assim a vantagem do fator casa, depois de terem perdido no seu recinto o primeiro jogo por 118-107.

Jayson Tatum esteve mais agressivo ao longo do primeiro período, altura em que anotou 20 dos seus 27 pontos no encontro, enquanto Jaylen Brown fechou a partida com 24 pontos e oito ressaltos e Marcus Smart, autor igualmente de 24 pontos, contribuiu ainda com 12 passes, nove ressaltos e três interceções.

Impulsionada pelo 'Big3', a formação de Boston chegou ao intervalo a vencer já por 70-45, um recorde da equipa mais titulada da história da competição, a par dos Los Angeles Lakers (17 títulos), uma vez que nunca tinha marcado tantos pontos ao final dos dois primeiros quartos em jogos fora de casa dos 'play-off'.

Do outro lado, Jimmy Butler, cujos 41 pontos, nove ressaltos e cinco assistências ajudaram no triunfo de terça-feira, foi um dos poucos a 'remar' contra, terminando o encontro com 29 pontos e seis ressaltos, sendo seguido de longe por Gabe Vincent (14 pontos), Victor Oladipo (14) e Tyler Herro (11).

Os dois próximos encontros estão agendados para o TD Garden, casa da equipa de Boston.

