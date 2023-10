No regresso da Bundesliga após o interregno para jogos de seleções, a formação de Dortmund somou o sexto triunfo na prova e manteve-se imbatível graças a um golo do internacional germânico Julian Brandt, aos 67 minutos.

Com esta vitória, o Borussia vai passar a noite no comando da Bundesliga, com 20 pontos, mais um que o Bayer Leverkusen, que joga no sábado, no campo do Wolfsburgo, do avançado português Tiago Tomás.

Destaque ainda nesta ronda para a deslocação do campeão Bayern Munique, de Raphaël Guerreiro, ao terreno do Mainz, penúltimo, também no sábado.

