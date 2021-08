Com o internacional português Raphäel Guerreiro a sair do banco, aos 38 minutos, para render Nico Schulz, o Borussia Dortmund teve uma tarde desinspirada na finalização e só após estar a perder por 2-0, com golos de Vincenzo Grifo (06) e Roland Sallai (53), conseguiu reduzir para 2-1 através de um autogolo de Yannik Keitel (59).

Já o Wolfsburgo conseguiu operar uma reviravolta no marcador, com golos de Ridle Baku (74) e Lukas Nmecha (88), respondendo da melhor forma ao golo de Dodi Lukebakio (60), que tinha adiantado a equipa da casa no marcador na conversão de uma grande penalidade.

Nas outras partida já disputadas hoje, o Bochum estreou-se a vencer no campeonato, por 2-0, frente ao Mainz, com golos de Holtmann (21) e Polter (56), enquanto o Eintracht Frankfurt, sem Gonçalo Paciência na ficha de jogo, empatou em casa (0-0) com o Augsburgo, e o Greuther Furth também somou uma igualdade (1-1) com o Arminia Bielefeld, graças a um golo de grande penalidade de Hrgota (50) depois de Klos (45) colocar os visitantes em vantagem.

Na sexta-feira, o Leipzig ganhou ao Estugarda por 4-0, com o internacional português André Silva a estrear-se a marcar nesta temporada, fixando o resultado final aos 65 minutos.

No momento em que ainda faltam disputar três partidas da segunda jornada de Bundesliga, o Wolfsburgo é a única equipa só com vitórias e lidera com seis pontos, mais dois que o segundo classificado, o Friburgo, e sabendo que apenas o Hoffenheim (3.º) e o Colónia (6.º), ainda com menos um jogo, podem igualar o registo 100% vitorioso no arranque do campeonato.

