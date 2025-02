A jogar nos 'courts' de terra batida do Monte-Carlo Country Club, a dupla nacional conseguiu contrariar o teórico favoritismo de Nys, 25.º colocado no 'ranking' ATP de pares, e de Arneodo (71.º ATP) em três 'sets', por 6-3, 3-6 e 7-5, ao fim de uma hora e 55 minutos.

Conquistado o terceiro ponto em disputa, Nuno Borges, número 37 do mundo, vai defrontar no primeiro singular do dia Valentin Vacherot, 201.º da hierarquia, para tentar conquistar o triunfo na eliminatória com o Mónaco e garantir, assim, a manutenção da equipa seleção nacional no Grupo Mundial 1.

SRYS // AJO

Lusa/Fim