Borges desiste e Elias apura-se para a final do 'challenger' de Oeiras em ténis

O tenista Nuno Borges desistiu com uma lesão nas meias-finais do 'challenger' 4 de Oeiras e Gastão Elias vai estar na final do torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que termina domingo no Complexo Desportivo do Jamor.