Depois de afastar o francês Lucas Pouille na estreia, Borges, 62.º do ranking mundial, defronta Musetti, 24.º, que ficou isento da primeira ronda, no segundo encontro do dia no court central do Clube de Ténis do Estoril.

Em estreia vai estar também o campeão de 2023, o norueguês Casper Ruud, primeiro pré-designado e oitavo do mundo, que vai encontrar, no terceiro encontro no campo principal, o neerlandês Botic van de Zandschulp (87.º).

O outro tenista do top 10 presente no torneio, o polaco Hubert Hurkacz (10.º), vai iniciar a programação no court central do Clube de Ténis do Estoril às 12:00, frente ao britânico Jan Choinski (188.º), que vem da qualificação.

Depois de afastar o português Henrique Rocha, o francês Gaël Monfils, 45.º da hierarquia mundial, joga com o húngaro Marton Fucsovics, 85.º, no derradeiro encontro do programa.

Um dos encontros mais aguardados do dia, entre o francês Richard Gasquet, 122.º do mundo e vencedor do Estoril Open em 2015, e o austríaco Dominic Thiem, antigo três do mundo e atual 91.º, vai abrir o programa no court Cascais.

Depois de terem sido eliminados em singulares, Henrique Rocha e Jaime Faria vão jogar a primeira ronda de pares, frente ao romeno Victor Cornea e ao checo Petr Nouza.

