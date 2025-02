"Estou muito contente. Acho que fiz uma grande exibição, é das minhas melhores vitórias na carreira. Já era um jogador que tinha defrontado duas vezes o ano passado e não consegui vencer, mas hoje passei uma boa mensagem logo no início e acho que isso contou muito. Acho que não o deixei acreditar que podia dar a volta ao jogo e mantive-me muito positivo. Estou de parabéns nesse aspeto e acho que o ténis também saiu da melhor maneira por causa disso", começou por explicar o maiato, em declarações à Lusa.

Nuno Borges, 38.º colocado no ranking, derrotou Arthur Fils em dois 'sets', com os parciais de 6-2 e 6-1, após este cometer 35 erros não forçados, e conquistou assim o 10.º triunfo da época no torneio ATP 500, nos Emirados Árabes Unidos.

"Não estava um dia muito fácil de jogar. Sinto que tomei mais de metade da iniciativa desde o início, as coisas estavam a sair-me bem e deixei-o desconfortável do princípio ao fim, principalmente na resposta ao serviço. Senti que ele estava com algumas dificuldades e eu soube aproveitar bem as respostas e passar a pressão um bocadinho para o lado dele", acrescentou o número um nacional.

Além de confessar ser "muito motivante uma vitória destas, num torneio destes", o atleta do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis garante estar "pronto para a segunda ronda" e para o duelo "muito duro", primeiro entre ambos, com Auger-Aliassime, atual 21.º classificado na hierarquia, que ocupou o número seis do mundo, em novembro de 2022.

"Vou tentar entrar com a mesma intensidade e agressividade de hoje. Procurar fazer o meu jogo ao máximo, dentro daquilo que sei que posso fazer. Sinto que posso tornar o jogo difícil para ele, e quem sabe, estar pronto para ganhar também, mas continua a ser um grande desafio. Ele deve estar confiante, ganhou bastantes jogos este ano. Não o conheço assim tão bem, porque nunca joguei contra ele, nem treinei muito com ele, mas tenho algumas referencias de o ver jogar", rematou Borges.

