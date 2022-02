A seleção portuguesa sofreu uma derrota comprometedora na Roménia (37-27), que a deixou dependente de terceiros para conseguir a qualificação direta para França2023, mas a perda de identidade da equipa foi o que ficou na memória do treinador francês.

"Temos de ganhar com ponto de bónus, isso é uma obrigação. Mas o objetivo principal é também reencontrar o nosso râguebi. Porque na Roménia lutámos muito, mas perdemos o nosso ADN, o nosso jogo de ataque veloz e com criatividade. Foi a pior surpresa desse jogo", disse Lagisquet em declarações à agência Lusa.

A equipa nacional viaja hoje para as Caldas da Rainha, onde vai receber no sábado, às 15:00, o último classificado do Europe Championship 2022, que ainda não somou qualquer ponto em sete jogos do apuramento para o Campeonato do Mundo.

Trata-se do adversário ideal "para ajudar" a equipa "a voltar a jogar" o seu râguebi e "a recuperar a confiança" na forma como costuma atacar, mas Lagisquet admite que o pensamento do grupo está muito virado para o Espanha-Roménia, que se joga no dia seguinte, em Madrid.

"É um jogo muito importante para nós, porque se a Roménia ganhar não temos muitas hipóteses de terminar em segundo lugar. Mas se a Espanha ganhar, estamos na corrida pelo apuramento direto", assumiu o 'Express de Bayonne'.

Mas instado pela Lusa a avançar o melhor resultado possível nesse jogo para os interesses de Portugal, em termos de possíveis bonificações que uma ou outra seleção possam conseguir, o técnico preferiu não lançar ainda a mão à 'calculadora'.

"É difícil fazer prognósticos. Na Geórgia, era um jogo muito difícil e conseguimos um bom resultado [25-25]. Mas, depois, perdemos as primeiras opções para talonador [Lionel Campergue], pilar direito [Anthony Alves], segunda linha [Jean Sousa], médio de abertura [Jerónimo Portela], e é muito difícil manter o nível assim. Se pudermos jogar em Espanha na máxima força, vai ser muito diferente da Roménia", assumiu.

Para a receção aos Países Baixos, apenas Lionel Campergue e Jean Sousa voltam a ficar de fora, mas desta vez por opção, assim como Samuel Marques, jogadores que "já estava definido que nesta semana ficariam com os seus clubes", em França.

Pedro Lucas também é 'baixa' nas opções do treinador, após ter tido um teste positivo à covid-19, mas "João Belo está de volta", lembrou Lagisquet, e poderá ocupar o posto de médio de formação, na ausência do jogador do Técnico e também de Samuel Marques.

A seleção portuguesa recebe a Roménia no sábado, às 15:00, no Complexo Desportivo Municipal das Caldas da Rainha, em partida da terceira jornada do Europe Championship 2022, que corresponde à segunda volta do apuramento para o Campeonato do Mundo.

Portugal segue em quarto lugar na classificação do apuramento, com 16 pontos, a cinco pontos da Espanha, a seis da Roménia e a 15 da Geórgia, que deve 'carimbar o passaporte' para França2023 no domingo, se vencer a Rússia, em Tbilissi.

Apuram-se diretamente para o Mundial os dois primeiros classificados do agregado de jogos do Europe Championship de 2021 e 2022, enquanto o terceiro terá de disputar um torneio de repescagem mundial, em novembro.

SYL // AMG

Lusa/Fim