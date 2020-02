Bons e maus recordes no Rali da Suécia Até hoje, nenhum Rali da Suécia constava no top 30, do livro de recordes do WRC quanto à velocidade média da prova, numa lista que é liderada pelo Rali da Finlândia de 2016, prova que ostentou uma velocidade média de 126.62 Km. No 30º lugar dessa lista estava – até hoje – o Rali da desporto AutoSport desporto/bons-e-maus-recordes-no-rali-da-suecia_5e4971c05002c3127d4349ce





Até hoje, nenhum Rali da Suécia constava no top 30, do livro de recordes do WRC quanto à velocidade média da prova, numa lista que é liderada pelo Rali da Finlândia de 2016, prova que ostentou uma velocidade média de 126.62 Km.



No 30º lugar dessa lista estava – até hoje – o Rali da Finlândia de 1998, com 117.02 Km de média. Até aqui, só as provas finlandesa, o Safari, Argentina e Polónia ali constavam. Até agora, pois o Rali da Suécia de 2020 entra diretamente para o quarto lugar com os seus expressivos 124.30 km/h.



Para além do já referido, à sua frente estão agora apenas as provas da Finlândia 2017 (126.16 Km/h) e Finlândia 2015 (125.44 Km/h).



Paralelamente, a segunda passagem pelo troço de Hof-Finnskog, na Noruega, registou uma velocidade média de 135.40 km/h.



A razão pela qual esta prova alcança este registo tem a ver com a falta de neve nos troços, que tornou as estradas muito rápidas para os WRC de hoje.



Com os seus 148.55 quilómetros cronometrados, o Rali da Suécia de 2020 bate também, largamente, o recorde (negativo) tornando o mais curto da história do Mundial de Ralis. A prova de 2016 foi fortemente afetada pelas mesmas razões, mas ainda assim teve 226.48 Km de troços.