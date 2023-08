"A mudança de Alan Varela para o FC Porto está praticamente feita. Ele vai partir para Portugal logo depois de jogar na quarta-feira para a Taça Libertadores", informaram os 'xeneizes' através das redes sociais, numa alusão ao reencontro com os uruguaios do Nacional, face aos quais tinham empatado sem golos (0-0) há três dias, em Montevideu.

O médio, de 22 anos, vai despedir-se em plena Bombonera, algumas horas depois de os 'dragões' se estrearem oficialmente na temporada 2023/24 com um clássico frente ao campeão nacional Benfica, na 45.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira, em Aveiro.

As negociações entre Boca Juniors e FC Porto tiveram avanços e recuos durante várias semanas, mas progrediram de forma decisiva, deixando Alan Varela na iminência de cumprir os exames médicos e rubricar um contrato de cinco anos, até junho de 2028.

De acordo com a imprensa, os 'dragões' devem investir oito milhões de euros (ME) fixos, mais três por objetivos, e vão ceder 20% das mais-valias de uma futura transferência, de forma a assegurar o seu terceiro reforço para 2023/24, e segundo no setor intermediário.

O FC Porto adaquiriu neste defeso o também centrocampista Nico González (ex-FC Barcelona) e o avançado Fran Navarro (ex-Gil Vicente), enquanto procurava o sucessor do influente Matheus Uribe, que saiu em final de contrato e ingressou no Al-Sadd, do Qatar.

Formado no Boca Juniors, Alan Varela estreou-se em 2020 pelo conjunto sénior do clube da Bombonera e soma atualmente dois golos e quatro assistências em 110 jogos, tendo vencido um campeonato, uma Taça da Argentina, duas taças da Liga e uma Supertaça.

