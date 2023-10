No jogo da terceira ronda, disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, o Boavista adiantou-se com um golo de Bozenik, aos 16 minutos, com os 'axadrezados' a ampliarem a vantagem por Sebastián Perez, aos 33.

A Oliveirense ainda reduziu, com um golo de João Paulo Queiroz, aos 55, mas Reisinho acabou por sentenciar o triunfo do Boavista, aos 72.

A Oliveirense foi a primeira equipa a dar sinal de perigo e quase chegava à vantagem num remate de Zé Pedro, que viu o poste da baliza do Boavista negar-lhe o golo, aos sete minutos.

Pouco depois, Tiago Morais intercetou um passe mal medido da defesa da Oliveirense e serviu Bozenik na área, com o avançado eslovaco a inaugurar o marcador para o Boavista com um remate cruzado, aos 16.

Ainda antes do intervalo, aos 33, Sebastián Pérez ampliou a vantagem da equipa de Petit num golo de belo efeito, com um remate fora da área forte e colocado, que entrou no ângulo da baliza de Nuno Macedo.

Na segunda parte, a Oliveirense foi mais pressionante e reduziu a desvantagem por João Paulo Queiroz, aos 55, com um cabeceamento eficaz à entrada da pequena área.

Apesar do ímpeto da Oliveirense, o Boavista acabou por consumar a vitória, a 18 minutos do fim do tempo regulamentar, com um golo de Reisinho, que desviou a bola para o fundo da baliza de cabeça, após um cruzamento na sequência de um canto.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis

Oliveirense-Boavista: 1-3

Ao intervalo: 0-2

Marcadores:

0-1, Bozenik, aos 16 minutos.

0-2, Sebastián Peréz, 33.

1-2, João Paulo Queiroz, 55.

1-3, Reisinho, 72.

Equipas:

- Oliveirense: Nuno Macedo, Casimiro (Duarte Duarte, 76), Guilherme, Iago, Kazu, Ibrahima, Vasco Gadelho (João Paulo Queiroz, 46), Zé Pedro (Lamine, Zé Pedro, 87), Schutte, Zé Leite (Gonçalo Negrão, 76) e Carter (Schurrle, 76).

(Suplentes: Arthur, João Paulo Queiroz, Duarte Duarte, Brandão, Kelechi, Lamine, Kota, Schurrle e Negrão).

Treinador: Fábio Pereira.

- Boavista: João Gonçalves, Salvador Agra, Chidozie, Sasso, Bruno (Filipe Ferreira, 46), Sebastián Pérez, Makouta (Bruno Lourenço, 80), Reisinho, Tiago Morais (Luís Santos, 86), Masa (Vukotic, 80) e Bozenik (Martim Tavares, 70).

(Suplentes: Tomé, Rodrigo Abascal, Filipe Ferreira, Joel Silva, Vukotic, Bruno Lourenço, De Santis, Luís Santos e Martim Tavares)

Treinador: Petit.

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Vasco Gadelho (10), Bruno (42), Masa (75) e João Paulo Queiroz (90+2).

Assistência: cerca de 1.500 espetadores.

