Após o triunfo sobre o campeão Benfica na estreia, os 'axadrezados' voltaram a vencer, com golos de Filipe Relvas (06 minutos), na própria baliza, Bozeník (09), Tiago Morais (22) e Vukotic (90+5), com Ronie Carrillo (90+1) a fazer o primeiro tento dos algarvios no campeonato.

O Boavista juntou-se a Sporting e Vitória de Guimarães como equipas, para já, com seis pontos, enquanto o Portimonense é último classificado, ainda sem pontos e com nove golos sofridos e apenas um marcado.

