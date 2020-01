Boavista tem "perfeita noção" de que jogo com o Famalicão será "muito exigente" O Boavista diz ter "a perfeita noção" de que a receção ao Famalicão, no sábado, para a 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, será "um jogo muito exigente contra uma equipa que está a surpreender de forma positiva". desporto Lusa desporto/boavista-tem-perfeita-nocao-de-que-jogo-com-o_5e188a6290778c1bfa213793





As palavras são do novo técnico 'axadrezado', Daniel Ramos, que hoje fez a antevisão desse encontro com o terceiro classificado do campeonato. Os famalicenses deslocam-se ao Estádio do Bessa com mais sete pontos do que o Boavista (26 contra 19), mais do dobro dos golos marcados (29 contra 13) e, também, mais golos sofridos (25 contra 14).

"Não estava cá anteriormente", contrapôs Daniel Ramos, acrescentando que "o Famalicão cria muitas oportunidades, por ser uma equipa com muita largura" e profundidade no seu jogo, mas devido a isso "também concede espaços para que o adversário crie oportunidades".

Daniel Ramos resumiu a sua opinião sobre o Famalicão dizendo que "é uma equipa tem esse lado atrativo e daí os golos marcados e sofridos".

"Temos a perfeita noção que de que temos pela frente um jogo muito exigente, contra uma equipa que está a surpreender de forma positiva pela qualidade demonstrada, pelos resultados e pelo posicionamento na tabela classificativa", completou.

O Boavista tem "ainda bastante para melhorar, um processo por consolidar e melhorias ofensivas e defensivas que precisam de continuar a ser trabalhadas", observou o técnico 'axadrezado'.

"Estamos num processo de mudança e num momento aquisitivo das minhas ideias", prosseguiu, dizendo esperar "que a equipa as assimile o mais rápido possível".

O técnico explicou pretender, também, "que a equipa seja mais tranquila quando tem bola, o que não é fácil", tendo referido que "o lado defensivo é sempre mais rápido de trabalhar e o lado ofensivo demora mais tempo a consolidar".

Este jogo com o Famalicão tem um "grau de dificuldade elevadíssimo", sendo para Daniel Ramos "uma grande oportunidade" para o Boavista se testar a si próprio ante "uma grande equipa".

Questionado quanto a possíveis reforços, Daniel Ramos disse apenas que "tem havido conversa diária" com os dirigentes boavisteiros. "Há uma linha matriz e na próxima semana, provavelmente, iremos tomar algumas decisões para o futuro imediato do Boavista".

Carraça e Gustavo Sauer debateram-se com alguns problemas físicos, mas treinaram e estão disponíveis para o jogo, adiantou ainda o treinador.

O Boavista, oitavo classificado, com 19 pontos, recebe o Famalicão, terceiro, com 26, num jogo da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol marcado para sábado, às 18:00, no Estádio do Bessa, no Porto.

