Desde quinta-feira, os 'axadrezados' voltaram a constar na lista de clubes sujeitos a proibições de registo por parte do organismo regulador mundial da modalidade, num processo por dívida, mesmo assim longe do máximo de 39 impedimentos que atingiu no final de 2024.

No mês passado, já depois do encerramento do 'mercado', o Boavista contratou 10 jogadores que estavam sem contrato desde o início da época, para reforçar o plantel comandado por Lito Vidigal, que sucedeu ao italiano Cristiano Bacci, agora treinador do Moreirense.

Após 26 jogos, o lanterna-vermelha Boavista soma 15 pontos, menos dois do que o Farense, 17.º e penúltimo classificado, e menos oito do que AVS, Estrela da Amadora e Gil Vicente, todos com 23.

O próximo jogo dos 'axadrezados' está marcado para 01 de abril, no Estádio do Bessa, no Porto, onde recebe o Gil Vicente, a partir das 20:15.

