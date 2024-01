Sasso (24 minutos), Tiago Morais (40), Abascal (52) e Bozeník (65) marcaram os golos dos 'axadrezados', que não venciam de setembro para o campeonato, com Essende (87) a reduzir para os minhotos.

Com este triunfo, o Boavista subiu ao nono lugar, com 20 pontos, enquanto o Vizela, que não vence há sete jogos é 17.º e penúltimo, com 13 pontos.

