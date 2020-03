Boavista promete demonstrar cumprimento salarial "daqui a uns dias" O Boavista afirma que vai enviar, "daqui a uns dias", os documentos requeridos pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), demonstrando que cumpriu com as suas obrigações salariais nos últimos três meses. desporto Lusa desporto/boavista-promete-demonstrar-cumprimento_5e72959b99a1bc198005e8f8





Fonte oficial da SAD 'axadrezada' disse à agência Lusa que o Boavista só ainda não enviou as suas demonstrações de cumprimento salarial porque, "devido ao Covid-19", o Revisor Oficial de Contas (ROC) da entidade entrou em "serviços mínimos".

"O Boavista tem os seus salários em dia", referiu a mesma fonte, adiantando que a SAD conta ter tudo regularizado "daqui a uns dias", com as "declarações todas devidamente verificadas pelo ROC".

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) informou hoje ter notificado seis SAD, duas de clubes da I Liga e quatro da II Liga, para demonstrarem o cumprimento salarial dos últimos três meses no prazo de 15 dias

Em comunicado, o organismo indica que as SAD notificadas para fazerem a demonstração do cumprimento salarial dos meses de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020 foram o Boavista e o Desportivo das Aves, da I Liga, e o Vilafranquense, Cova da Piedade, Académica e Leixões, do segundo escalão.

A Liga referiu, aliás, que "vários clubes justificaram este atraso com a dificuldade de obtenção de toda a documentação necessária, nomeadamente nos contactos com os seus Revisores Oficiais de Conta, devido aos constrangimentos atuais provocados pela pandemia de Covid-19".

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 82.500 recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que no dia anterior, e deu conta da segunda morte no país em consequência da pandemia.

