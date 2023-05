Seba Pérez (37 minutos), Bozenik (42 e 62) e Makouta (81) marcaram os golos dos boavisteiros, enquanto Héctor Hernández (46) fez o tento dos flavienses, que viram Guima, Benny e Abbas serem expulsos aos 67, 69 e 89, respetivamente.

O Boavista fecha a I Liga 2022/23 no nono lugar, com 44 pontos, enquanto o Desportivo de Chaves ficou com a sétima posição, com 46.

MO // MO

Lusa/Fim