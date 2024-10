Boavista empata em Guimarães com dois penáltis de Reisinho nos descontos

Dois penáltis nos descontos do suplente Reisinho, aos 90+5 e 90+15 minutos, valeram hoje ao Boavista um empate (2-2) no reduto do Vitória de Guimarães, no clássico da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.