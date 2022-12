Depois de vencer Vilafranquense (1-0) e BSAD (3-2), o Boavista tem seis pontos, inalcançáveis para Vitória de Guimarães (dois), Vilafranquense e BSAD, ambos com um.

Em Guimarães, Anderson Silva (14 minutos) e Jota (36) marcaram para equipa da casa, enquanto Danny (29) e Chico Teixeira (45) garantiram o empate para os 'azuis'.

Nos quartos de final, o Boavista vai defrontar o vencedor do Grupo H, neste momento liderado por Académico de Viseu, com cinco pontos, mais três do que Torreense e Tondela, ambos com menos um jogo, e mais quatro do que Famalicão (menos dois jogos) e Estoril Praia (menos um).

NFO // AMG

Lusa/Fim