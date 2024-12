Ainda sem vencerem em casa, recinto em que só anotaram um golo, os 'axadrezados', cujos dois triunfos na prova foram alcançados fora de portas, voltaram a marcar passo, frente a um AVS que somou o 10.º jogo consecutivo sem ganhar, terceiro empate seguido, depois de na última ronda ter empatado na receção ao Benfica.

Com este empate, o Boavista segue no 17.º e penúltimo lugar, com 12 pontos, a apeas um do AVS, que +e 13.º com 13.

VR // VR

Lusa/fim