Alberth Elis (17 e 75 minutos) e Marco Pereira (69), na própria baliza, fizeram os golos dos 'axadrezados', com Lincoln (45), Carlos Júnior (50) e Fábio Cardoso (90+4) a marcarem para os açorianos.

Com este resultado, o Boavista, que somou o terceiro jogo sem vencer, mantém-se no 16.º lugar, com 29 pontos, enquanto o Santa Clara, que não vence há quatro encontros, é sétimo classificado, com 37 pontos

