A BMW R 1250 GS comemora os 40 anos da mítica moto de aventura com uma decoração especial que une as novas cores para a próxima temporada e o ABS Pro que surge agora como equipamento de série.

As motos de aventura da BMW comemoram este ano o seu 40º Aniversário.

A BMW R 1250 GS estreia uma decoração especial para celebrar a efeméride, preta

e amarela, que lembra a popular GS de terceira geração. Há algumas semanas

atrás, o fabricante de Munique também mostrou a decoração “Aniversário”

para as médias ADV F 850 GS e F 750 GS.

O MOTOR DE DISTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

Com o advento do motor de distribuição variável, a BMW GS

“grande” antecipou os requisitos do Euro 5 para motos. O motor mais

evoluído da história dos boxer alemães, capaz de girar ao melhor ritmo em

curvas baixas de regimes e ter uma saída perfeita quando saímos para estrada,

milagres de um sofisticado sistema de distribuição que aqui detalhamos. Graças

à tecnologia BMW ShiftCam para variar o tempo de controle da válvula e abrir no

tempo da admissão, o renovado boxer fornece potência superior em toda a faixa

de rotação, numa operação extremamente suave e silenciosa que acaba por oferecer

valores excepcionais de consumos e emissões.

O ABS PRO DE SÉRIE NA BMW R 1250 GS

Uma das principais inovações da BMW R 1250 GS 2021 é que esta

adota o ABS Pro como componente de série; antes era um equipamento opcional

tanto na versão normal quanto na Adventure. Este sistema de travagem aumenta a

segurança da moto graças às medidas feitas por uma unidade de medição inercial,

que garante a força de travagem, mesmo com a moto inclinada em curva.

Além disso, a GS básica possui três modos de condução, um deles ECO que nos permitirá reduzir o consumo da moto, e ativar o assistente de inclinação.

Outra vantagem é que a BMW R 1250 GS já vem convenientemente

equipada para não termos que puxar da extensa lista de acessórios que a marca

alemã oferece para a adaptar ao nosso gosto. Mas se quiser mais, pode sempre adicionar

os modos de condução Pro com os quais o piloto pode fazer uma seleção

individual. O controle dinâmico do travão-motor também é um novo componente dos

modos de condução Pro. Pode ser usado para evitar com segurança condições de

condução instáveis, que podem ocorrer ao rodar por inércia ou quando a

engrenagem é reduzida devido ao excesso de deslizamento do travão na roda

traseira.

Também é opcional o sistema Hill Start Control Pro (HSC Pro)

que vai além do sistema de conforto do Hill Start Control e melhora

significativamente o desempenho em todas as condições. O mesmo sucede com os

faróis de LED adaptativos (como padrão já tem um farol LED padrão) que é capaz

de orientar o feixe de luz para onde a moto se esteja a dirigir.

A BMW também oferece como equipamento padrão algumas novas

opções de iluminação “bem-vinda” e “fim de sessão”. Além

disso, as lâmpadas dianteiras dos sinais de curva estão sempre acesas (mas

escurecidas) e a traseira mudará de cor dos indicadores de direção para a luz

ou posição de travagem.

40 ANOS NÃO É NADA…

As novas decorações dA BMW R 1250 GS incluem cores básicas e

duas variantes: Triple Black e Rally. Além disso, o acabamento preto, amarelo e

dourado é para a edição especial de 40 anos, já que A BMW R 80 G/S, a grande boxer

que veio revolucionar a história das grandes trail após os seus sucessos no

Rally Dakar. Se formos mais precisos, a decoração da BMW R 1250 GS 40º Aniversário

homenageia as R 100 GS da terceira geração, uma moto de aventura clássica de

sonho.

MELHORIAS NO CONFORTO

A BMW melhorou alguns detalhes das suas 1250 GS, como

tomadas de 12 volts com plug convencional e tipo USB-A com tensão de 5 volts

para a maioria dos dispositivos móveis. Também temos (opcionalmente) novos

sistemas de aquecimento de assentos para o condutor e passageiro. Podem ainda

ser escolhidos diferentes pousa-pés e assentos para adaptar ainda mais a GS às

nossas necessidades.

Principais características do BMW R 1250 GS 2021

– Motor Boxer original com tecnologia BMW ShiftCam para

variar os tempos de controle e elevação da válvula no tempo de admissão.

– Aceleração poderosa ao longo da gama de rotações, valores

exemplares de consumo e emissões, bem como um andamento suave e tranquilo.

– Potência e binário: 100 kW (136 cv) a 7.750 rpm e 143 Nm a

6.250 rpm.

– Sistema de sensores de choque para melhor capacidade de rolamento.

– Novo BMW Motorrad Integral ABS Pro de série.

– Três modos de condução como padrão.

– Novo modo de condução “Eco” para condução

especialmente econômica de série.

– Modos de condução Pro com modos de condução adicionais e

nova predefinição do modo, bem como controle dinâmico do freio do motor como

equipamento de fábrica opcional.

– Controle dinâmico de tração (DTC) de série.

– Chassi eletrônico Dinâmico ESA “Next Generation”

com compensação de carga totalmente automática.

– Hill Start Control Pro (HSC Pro) com função avançada como

equipamento de fábrica opcional.

– Novo farol de LED adaptativo como equipamento de fábrica

opcional.

– Nova iluminação, luz de cruzeiro e características de luz

piscando de função incorporada como equipamento de fábrica opcional.

– Tensão do veículo e tomadas USB de série.

– Aquecimento do assento para o condutor e o passageiro para aumentar a capacidade de viagem e passeio com equipamento de fábrica opcional.

– Elevadores de guiador de 30 mm como equipamento de fábrica

opcional.

– Além do ajuste padrão de altura do selim, uma ampla gama

de opções de altura do assento de fábrica estão disponíveis.

– Conectividade: Painel de instrumentos multifuncional com

tela TFT de 6,5 polegadas e inúmeras funções padrão na R 1250 GS.

– Chamada de emergência inteligente como equipamento de fábrica

opcional.

– Uma cor básica atraente cada uma e as duas variantes

triplo preto e Rallye como equipamento de fábrica opcional.

– Edição de aniversário “40 anos GS”.

– Expansão da gama de equipamentos opcionais e acessórios

originais da BMW Motorrad.