A família BMW no Campeonato do Mundo de Superbike está a crescer. Duas equipas satélite da BMW vão competir ao lado da equipa oficial na próxima temporada de 2021: a equipa italiana RC Squadra Corse e a equipa Bonovo Action, ambas com a nova BMW M 1000 RR.

A RC Squadra Corse vai competir com Eugene Laverty (IRL), que passou a temporada de 2020 com a BMW Motorrad WorldSBK Team e vai combinar presenças no WorldSBK com a sua função de piloto de testes da BMW. A Bonovo Action continuará a cooperação de sucesso com o piloto Jonas Folger (GER). Ambas as equipes satélite trabalharão em estreita colaboração com a BMW Motorrad Motorsport e a BMW Motorrad WorldSBK Team.

“A cooperação com equipas satélites representa outro passo importante no nosso envolvimento no Campeonato do Mundo de Superbike FIM”, disse Markus Schramm, Diretor da BMW Motorrad. “É ótimo ter mais duas BMW M 1000 RR em campo ao lado das duas motos da nossa equipa de trabalho, a BMW Motorrad WorldSBK Team com os pilotos Tom Sykes e Michael van der Mark.”

Nas equipas satélites da marca bávara a Bonovo Action com Jonas Folger é a primeira equipa alemã a inscrever-se para competir no WorldSBK com um piloto bávaro numa moto bávara. “Essa é uma combinação especial. Também estou muito satisfeito por Eugene Laverty continuar a ser um membro integrante de nossa família BMW, aplicando os seus talentos e conhecimento na Superbike. A nossa equipa satélite RC Squadra Corse, recém-formada, é já bem conhecida no paddock do Mundial de Superbike. Espero que todos tenham uma temporada de sucesso no WorldSBK de 2021! ”

Eugene Laverty em 2021 com a RC Squadra Corse

Chefiada pelo dono da equipa Roberto Colombo, a equipa RC Squadra Corse aparecerá com um novo nome em 2021, mas está presente no paddock das SBK há algum tempo. A equipa compete neste mundial desde 2016 e também participou do Campeonato do Mundo de Supersport de 2020. Laverty, de 34 anos, é um dos pilotos mais experientes do WorldSBK. Em 2020 o piloto irlandês completou a sua primeira temporada com a BMW como piloto da BMW Motorrad WorldSBK Team. Desde o primeiro momento, Laverty esteve intimamente ligado ao desenvolvimento da BMW M 1000 RR e traz muita experiência para a equipa RC Squadra Corse.

Jonas Folger depois de ter passado pelas três classes do Mundial de MotoGP e de um ano de grande sucesso no IDM aleão, junta-se à Bonovo Action em 2021

A equipe Bonovo Action é liderada pelo proprietário da equipa Jürgen Röder e pelo gerente da equipe Michael Galinski. A equipa dominou o IDM do Campeonato Internacional de Motociclismo da Alemanha com Folger em 2020. Folger conquistou o título do campeonato, vencendo todas as oito corridas na temporada de IDM. A equipa também competiu com Folger nos dois eventos do WorldSBK em Barcelona (ESP) e Estoril (POR), com equipa e piloto a apresentarem desempenhos convincentes. Folger, de 27 anos, começou a sua carreira internacional em 2008. Nos anos subsequentes, competiu em todas as classes do Campeonato do Mundo de MotoGP, passando das 125 (que mais tarde se tornou a Moto3), para a Moto2 e depois para o MotoGP.