Na 'bolha' de Orlando, onde a NBA está a disputar o final do campeonato, o oitavo e o nono da Conferência Oeste disputaram um inédito 'play-in', que dava acesso aos 'play-offs', com os Blazers a assegurarem a fase final, com um triunfo por 126-122 sobre o Grizzlies.

Como oitavo classificado, o conjunto de Portland precisava de apenas um triunfo para se manter em prova, enquanto para a equipa de Memphis eram necessários dois triunfos.

Eleito o jogador mais valioso do final da fase regular em Orlando, Damian Lillard foi novamente decisivo, com 31 pontos, tendo CJ McCollum sido decisivo no quarto e último parcial, no qual marcou 14 dos seus 29 pontos.

Jusuf Nurkic 'ajudou' com 22 pontos e 21 ressaltos, assim como o veterano Carmelo Anthony, com 21 pontos.

Do lado dos Grizzlies, o 'rookie' Ja Morant marcou 35 pontos, com Jonas Valanciunas a conseguir 22 pontos e 16 ressaltos.

Os Blazers vão agora defrontar os Los Angeles Lakers, melhor equipa do Oeste, na primeira ronda dos 'play-offs'.

Programa da primeira ronda dos 'play-offs':

- Conferência Este:

Milwaukee Bucks (1) - Orlando Magic (8)

Toronto Raptors (2) - Brooklyn Nets (7)

Boston Celtics (3) - Philadelphia 76ers (6)

Miami Heat (4) - Indiana Pacers (5)

- Conferência Oeste:

Los Angeles Lakers (1) - Portland Trail Blazers (8)

Los Angeles Clippers (2) - Dallas Mavericks (7)

Denver Nuggets (3) - Utah Jazz (6)

Oklahoma City Thunder (4) - Houston Rockets (5)

