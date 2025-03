Saurimo, Lunda Sul, 25 mar 2025 (Lusa) -- O Presidente angolano disse hoje que o abandono do papel de mediador do conflito no leste da Republica Democrática do Congo (RDCongo) não significa "inimizade" com ninguém e rejeitou a possibilidade dos guerrilheiro do M23 atravessarem a fronteira angolana.