O avançado brasileiro colocou a sua equipa a vencer aos 18 minutos, tendo 'sentenciado' o encontro aos 83, na conversão de uma grande penalidade.

Com esta vitória, o Rio Ave sobe provisoriamente ao quinto posto, com nove pontos, enquanto os 'cónegos' baixam ao sétimo, com oito pontos conquistados.

