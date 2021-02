O central uruguaio marcou aos 83 minutos e já nos descontos, aos 90+1, depois do japonês Kanya Fujimoto adiantar o conjunto de Barcelos, aos 37, numa reedição do jogo da primeira volta, em que o Sporting também chegou aos 80 a perder, para vencer por 3-1.

Na classificação, o Sporting, que continua invicto e só com três empates cedidos, passou a somar 48 pontos, contra 40 do campeão FC Porto, que empatou 2-2 no reduto do Sporting de Braga, terceiro, com 37, enquanto o Gil Vicente é 14.º, com 16.

PFO // PFO

Lusa/Fim