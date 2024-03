Silva foi titular nos 'citizens', assim como Rúben Dias (Matheus Nunes não saiu do banco), e assinou dois golos aos 13 e 31 minutos, em lances muito semelhantes.

Tanto no primeiro como no segundo tento, o jogador português 'invandiu' a área do Newcastle e disparou, contando em ambos com desvio de um defesa dos 'magpies' para enganar o guarda-redes eslovaco Dubravka.

O Manchester City junta-se nas 'meias' ao Coventry City, do segundo escalão, que afastou do Wolverhampton, da Premier League, ao vencer por 3-2 no Molineux.

Vencedor da última edição, o City continua a poder fazer história em Inglaterra, já que nunca venceu a FA Cup, a competição mais antiga do mundo, em duas edições seguidas.

Os quartos de final ficam fechados no domingo com os jogos Chelsea-Leiceser City e Manchester United-Liverpool.

