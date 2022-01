Privado do internacional português João Félix, assim como de Héctor Herrera, Koke e Antoine Griezmann, todos infetados com o coronavírus que provoca a covid-19, os 'colchoneros' colocaram um ponto final numa série de quatro desaires consecutivos na La Liga e ascenderam ao quarto lugar, com 32 pontos, por troca com o adversário de hoje, que desceu ao quinto, com 30.

No Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, Correa abriu o marcador, aos 28 minutos, e dilatou a vantagem, já no segundo tempo, aos 53, instantes antes do luso Bebé ser opção no Rayo, para render o compatriota Kevin Rodrigues.

À mesma hora, o Elche, reduzido a 10 elementos desde os 47 minutos, face ao vermelho direto exibido a Diego González, aguentou o 'nulo' na receção ao Granada, que teve o guarda-redes Luís Maximiano entre os titulares e o defesa Domingos Duarte no 'banco'.

Os locais seguem agora no 17.ºposto, o primeiro acima da 'linha de água', com 16 pontos, e os andaluzes no 12.º, com 23.

No primeiro encontro do dia, o líder Real Madrid averbou a segunda derrota na competição, após perder por 1-0 na visita ao reduto do Getafe, e pode ver o perseguidor Sevilha encurtar distâncias.

No Coliseu Alfonso Pérez, situado nos arredores de Madrid, o avançado turco Enes Unal anotou o único tento da partida, logo à passagem do minuto nove, beneficiando da passividade do brasileiro Éder Militão, antigo jogador do FC Porto.

O primeiro e último desaire da equipa comandada pelo italiano Carlo Ancelotti na presente edição da La Liga remontava a 03 de outubro de 2021, quando saiu sem pontos do campo do Espanyol (2-1), sendo que o Real viu hoje chegar ao fim uma série de 15 jogos sem perder para todas as competições oficiais.

Com esta segunda derrota na prova, os 'merengues' prosseguem na liderança, com 46 pontos, contra os 38 do Sevilha, segundo colocado, e 33 do Bétis, terceiro, ambos com menos dois jogos.

Já o emblema 'azulone', que hoje contou com o português Florentino Luís na segunda parte (entrou aos 74 minutos), subiu, provisoriamente, ao 16.º posto, com 18.

AJC // AMG

Lusa/Fim