A vitória dos Estados Unidos no concurso por equipas valeu à sua maior estrela a oitava medalha -- quinta de ouro -- e Biles persegue agora o sexto título olímpico, o que lhe permitiria isolar-se no terceiro lugar da lista de campeãs, apenas atrás da checa Vera Caslavska (sete) e da russa Larisa Latynina (nove).

Aos 27 anos, Biles recupera o percurso triunfante nos Jogos, depois do insucesso em Tóquio2020, quando se viu obrigada a ter de abdicar de algumas provas por razões de saúde mental, mas o 'passeio' da seleção norte-americana no concurso por equipas não deverá ter continuidade no individual.

Biles deverá contar com forte oposição de Rebeca Andrade, que na terça-feira contribuiu decisivamente para a histórica conquista da medalha de bronze pelo Brasil -- a primeira coletiva daquele país sul-americano -, num concurso 'all-around' que contará com Filipa Martins, a primeira portuguesa a atingir a final.

Apesar de não favorecer o aparecimento de recordes mundiais, a piscina da Arena Paris continua a proporcionar momentos de grande brilhantismo e hoje vai consagrar mais quatro campeões olímpicos, três no setor feminino (200 metros mariposa, 200 bruços e 4x200 livres) e um no masculino (200 costas).

O início de agosto marca também a estreia do atletismo nos Jogos da capital francesa, ainda que de forma 'tímida', com as provas de 20 quilómetros marcha masculina e feminina, num dia em que serão atribuídos ainda títulos em tiro, remo, vela, canoagem (slalom), judo e esgrima, num total de 18.

Os Jogos Olímpicos Paris2024, a XXXIII edição do maior evento desportivo mundial, prolongam-se até 11 de agosto, e contarão com a participação de Portugal, que estará representado por 73 atletas, 37 mulheres e 36 homens, em 15 modalidades.

- Quinta-feira, 01 ago (18 medalhas de ouro):

HORA PAR/LX MODALIDADE PROVA

07:30/06:30 Atletismo 20km marcha (M)

09:20/08:20 Atletismo 20km marcha (F)

09:30/08:30 Tiro Carabina 3 posições a 50 m (M)

10:30/09:30 Remo Double scull (F)

10:42/09:42 Remo Double scull (M)

10:54/09:54 Remo Quatro sem timoneiro (F)

11:06/10:06 Remo Quatro sem timoneiro (M)

14:43/13:43 Vela Skiff (M)

15:43/14:43 Vela Skiff (F)

17:30/16:30 Canoagem slalom K1 (M)

17:38/16:38 Judo -100 kg (M)

18:09/17:09 Judo -78 kg (F)

18:15/17:15 Ginástica artística Concurso completo (F)

19:10/18:10 Esgrima Florete (equipas femininas)

20:30/19:30 Natação 200m mariposa (F)

20:38/19:38 Natação 200m costas (M)

21:11/20:11 Natação 200m bruços (F)

22:03/21:03 Natação 4x200m livres (F)

