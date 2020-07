O Big Trail Challenge tem a sua quinta edição agendada para a segunda quinzena do mês de Outubro. A prova vai levar os participantes em mais uma viagem de aventura e descoberta de Marrocos.

​Nas estradas de montanha e deserto marroquino, serão nove dias e nove noites, num pack «all inclusive» com tudo ao dispor das mais de cinco dezenas de participantes.

Com uma equipa extremamente experiente na organização de viagens desta natureza, será dado todo o suporte logístico e o apoio técnico que permitirá aos participantes desfrutar totalmente da descoberta de Marrocos, um território de incrível diversidade cultural e paisagística.

A participação está aberta em exclusivo a motos de tipologia «trail» e «big trail» com um limite mínimo de 600cc de cilindrada e adaptadas á utilização fora de estrada.

Motos de tipologia «Rally Raid» e «Enduro» de cilindrada superior a 600cc ou tipologia «Maxi Trail» com cilindrada inferior a 600cc poderão participar desde que previamente autorizadas pela organização do evento.

​Com um traçado entre Portugal e Marrocos, o Big Trail Challenge permite a participação em dois níveis distintos:

o «nível 1», de dificuldade baixa, destinado a todos aqueles que pretendem iniciar-se nas travessias africanas;

o «nível 2», de dificuldade intermédia, destinado aos mais experientes que pretendem desfrutar de condução todo-o-terreno em pistas com um nível de exigência superior.

A navegação durante o desafio é realizada com recurso ao uso de GPS (tracks e waypoits) com apoio a um auxiliar tipo «Road Book» onde são indicados os pontos de atenção e os pontos mais relevantes de cada etapa (estações de serviço, perigos, locais de paragem recomendados, etc).

Marrocos é um lugar de eleição para uma viagem aventura já que é neste incrível país do Magrebe que podemos viver experiências únicas, enriquecedoras e autênticas, num misto de descoberta cultural e natural com condições excepcionais para condução de motos todo-o-terreno.

Todas as informações sobre o Big Trail Challenge 2020 em https://www.bigtrailchallenge.pt

CARACTERÍSTICAS DE CADA ETAPA

ETAPA 1 : TARIFA – FÉS (HOTEL)

Distância : 350 Km

Piso : 80% Alcatrão / 20% Off-road

​ETAPA 2 : FÉS – MIDELT (HOTEL)

Distância : 250 Km

Piso : 70% Alcatrão / 30% Off-road

​ETAPA 3 : MIDELT – ARFOUD (HOTEL)

Distância : 300 Km

Piso : 40% Alcatrão / 60% Off-road

​ETAPA 4 (LOOP) : ARFOUD – ARFOUD (HOTEL)

Distância : 200 Km

Piso : 10% Alcatrão / 90% Off-road

​ETAPA 5 – ARFOUD – MARABOUT (BIVOUAC)

Distância : 340 Km

Piso : 10% Alcatrão / 90% Off-road

​ETAPA 6 – MARABOUT – DADÉS

Distância : 360 Km

Piso : 40% Alcatrão / 60% Off-road

​ETAPA 7 – DADÉS – MARRAKECH

Distância : 320 Km

Piso : 70% Alcatrão / 30% Off-road

​ETAPA 8 – MARRAKECH – TANGER

Distância : 560 Km

Piso : 90% Alcatrão / 10% Off-road

​ETAPA 9 – TANGER – TARIFA

Travessia de barco

(Fotos: Big Trail Challenge)