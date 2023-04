Tsitsipas, número três do ranking mundial, perdeu com o norte-americano Taylor Fritz (10.º da hierarquia e oitavo pré-designado), por 6-2 e 6-4, após uma hora e 12 minutos de confronto, enquanto Medvedev, número cinco do mundo, cedeu frente ao dinamarquês Holger Rune (nono do ranking e sexto favorito), por 6-3 e 6-4, em uma hora e 18 minutos.

Com as eliminações de Tsitsipas e Medvedev, o Masters 1.000 de Monte Carlo chega às meias-finais sem os quatro primeiros cabeças de série, pois o sérvio Novak Djokovic, líder da hierarquia da ATP e primeiro pré-designado, e o norueguês Casper Ruud, recente vencedor do Estoril Open, número quatro do mundo e do torneio em terra batida, 'caíram' nos oitavos de final.

