Depois do triunfo por 3-1, no passado sábado, no terreno da formação do concelho de Oeiras, os 'leões', 17 vezes campeões nacionais, voltaram a vencer, desta vez no Pavilhão João Rocha, por 3-2 no prolongamento, depois do empate 2-2 no tempo regulamentar.

Na sua 12.ª presença seguida na decisão do título nacional, o Sporting vai defrontar o vencedor da outra meia-final, entre Sporting de Braga ao Benfica, que segue com os minhotos na dianteira, depois da vitória por 3-1 em Lisboa.

