O bicampeão do Mundo em título e líder do Mundial de pilotos não foi além do 13.º registo na sessão da manhã e do oitavo na sessão da tarde, realizando a melhor volta em 01:38.541 minutos, no circuito do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

"Foram treinos para trabalhar a afinação da moto, numa pista com muita sujidade e com muitos pilotos a rodarem ao mesmo tempo, o que fez com que tivesse que andar mais devagar", disse o piloto aos jornalistas.

Segundo Bagnaia, a sessão da tarde, "serviu para tentar corrigir as pequenas vibrações sentidas na direção da moto durante a manhã", conseguindo, ainda assim, um registo que lhe permitiu ficar nos 10 primeiros, garantindo a presença na Q2.

"Não estava com as afinações certas e era necessário encontrar a melhor afinação que, espero, esteja resolvida no sábado. Parto com muita confiança e espero realizar melhores tempos", concluiu.

Já o seu compatriota e colega de equipa na Ducati, Enea Bastianini, que fez o melhor registo na segunda sessão de treinos e também está na Q2, depois do 19.º lugar na primeira, considerou que "a sujidade na pista condicionou o andamento dos pilotos devido à falta de aderência".

"A pista estava muito escorregadia de manhã, melhorou à tarde o que fez com que conseguisse rodar mais rápido", apontou.

Bastianini adiantou que os treinos "são para afinar a moto para retirar o melhor desempenho nos próximos dias".

"Por isso, acredito que irei melhorar o meu ritmo no sábado, numa pista que requer muito esforço e obriga a uma competição muito grande entre os pilotos", frisou.

O piloto italiano perspetiva que "no sábado todos os pilotos irão, certamente, conseguir melhores afinações e melhores tempos com andamentos mais rápidos".

O GP de Portugal de MotoGP, a segunda de 21 rondas do Mundial de velocidade de motociclismo, decorre até domingo no AIA, no Algarve.

A corrida de MotoGP está agendada para 14:00 de domingo, enquanto no sábado decorre a qualificação e a corrida sprint.

