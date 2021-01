A Bianchi Prata Offroad School vai interromper as suas atividades para respeitar o período de confinamento que vivemos neste momento.

Apesar de a natureza da sua atividade a tal não obrigar, a escola do conhecido Pedro Bianchi Prata tomou a iniciativa nesta altura em que todos os dias são atingidos números record de infetados e de mortos no nosso país.

Comunicado de Pedro Bianchi Prata de 21/01/2021

Nos nossos passeios, andamos com calor, frio, na neve, na água, na lama, passamos nas pedras, por baixo de árvores, ajudamo-nos uns aos outros a passar as dificuldades e nestes dias mais do que nunca temos de estar juntos contra este vírus que há mais de 10 meses mata tanta gente no Mundo e em Portugal.

Mesmo sendo um desporto ao ar livre e individual e sem contacto físico entre os participantes, vamos por em pausa todas as atividades da Bianchi Prata Offroad School até que haja melhorias na situação atual e instruções do Governo e da DGS.

Se ainda não está na nossa mailing list, por favor enviem nos mensagem privada com o vosso endereço de email, e quando tivermos novas datas de atividades nós entraremos em contacto, via email e com informações nas nossas redes sociais.

Como piloto profissional vou continuar o meu trabalho para quando voltarmos ás competições poder estar competitivo, mas quando não estiver em cima da moto, estarei em casa em CONFINAMENTO.

Só todos juntos vamos conseguir vencer esta pandemia, neste momento a única maneira que temos de lutar e ficarmos em casa e estarmos sempre protegidos.

(Foto: Pedro Bianchi Prata)