O defesa Diego Llorente marcou o único golo do jogo, aos 65 minutos, após assistência do brasileiro Natan, apenas quatro minutos depois de o português Dário Essugo, do Las Palmas, ter sido expulso por acumulação de cartões amarelos, primeiro aos 53 e depois aos 61.

Com os três pontos, a formação de Sevilha - com o internacional luso William Carvalho ainda indisponível por lesão - está na sexta posição, com 41, enquanto o Las Palmas, que também contou hoje com o atacante português Fábio Silva no 'onze', segue em 19.º e penúltimo lugar (24), após nove jogos seguidos sem vencer na La Liga.

Na próxima quinta-feira, o Bétis vai jogar com o Vitória de Guimarães a segunda mão dos 'oitavos' da Liga Conferência Europa, após o empate a duas bolas (2-2) registado na semana passada, em Sevilha.

DN // AO

Lusa/Fim