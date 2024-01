Em Sivas, o golo que decidiu o desafio da 23.ª jornada foi apontado pelo albanês Rey Manaj, logo aos seis minutos.

O internacional português Gedson Fernandes alinhou de início pelo emblema de Istambul, que somou o terceiro jogo seguido sem vencer na prova.

O Besiktas mantém os 36 pontos, em 23 jogos, no quarto posto da classificação, que é liderada por Fenerbahçe, seguido do Galatasaray, ambos com 57, e do Trabzonspor, com 37, todos com 22 encontros.

