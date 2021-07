Berrettini, sétimo cabeça de série, que nunca antes tinha passado dos 'oitavos' na prova londrina em piso de relva, impôs-se no encontro dos quartos de final a Auger-Aliassime, 19.º posicionado na hierarquia da ATP e 16.º pré-designado, por 6-3, 5-7, 7-5 e 6-3, após três horas e sete minutos de confronto.

O italiano, de 25 anos, vai tentar apurar-se pela primeira vez para a final de um 'major' frente ao polaco Hubert Hurkacz, 18.º do ranking mundial e também estreante nesta fase da prova, que venceu o confronto de hoje com o suíço Roger Federer, recordista de títulos em Wimbledon, com oito troféus conquistados.

