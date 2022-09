Berrettini segue para os 'oitavos' do US Open após bater ex-número um e campeão Murray

O tenista italiano Matteo Berrettini, 13.º cabeça de série, apurou-se hoje para os oitavos de final do US Open após um duelo de quase quatro horas com o britânico Andy Murray, que acabou por vencer em quatro 'sets'.