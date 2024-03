"A decisão de separar o grupo e jogarmos apenas um jogo ajuda porque a época é desgastante e vamos entrar na fase decisiva. Podemos assim ter uns dias para relaxar e ter uns dias sem pensar em futebol. Isso ajuda a podermos chegar ao Europeu nas melhores condições", afirmou.

O jogador do Manchester City falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, após mais um treino da seleção nacional.

Para os particulares com Suécia e Eslovénia, Martínez chamou um total de 32 jogadores (esse número já ficou entretanto reduzido a 31), mas dividiu o 'plantel', com um grupo que apenas irá defrontar os suecos e outro apenas para os eslovenos.

Isto significa que Bernardo Silva irá estar na quinta-feira em Guimarães, mas irá ser dispensado da viagem à Eslovénia.

"Temos uma equipa com jogadores que atuam todos em grandes clubes. Que aparecem aqui com fome de vencer. Temos também uma geração mais nova, com muita energia, e temos todos a ambição de preparar da melhor forma o Europeu para tentar lutar pelo título", disse o esquerdino de 29 anos.

Na mesma conferência de imprensa, o estreante Jota Silva assumiu a ambição de continuar nas escolhas de Roberto Martínez e de somar a sua primeira internacionalização no Estádio D. Afonso Henriques, a 'casa' do seu Vitória de Guimarães.

"Estou aqui para aproveitar esta oportunidade, dar o máximo e ajudar Portugal. O objetivo é complicar ao máximo a tarefa do treinador. Sempre tive o objetivo de cá estar. Sei que é difícil entrar grupo devido à qualidade e talento que tem. Quero desfrutar, mas com ambição. Quero que isto não seja uma passagem, mas sim uma certeza", referiu o avançado de 24 anos.

No final da conferência de imprensa, os dois jogadores brincaram ainda com parecença física que Jota Silva tem a Jack Grealish, internacional inglês e colega de equipa de Bernardo no Manchester City.

A seleção nacional recebe na quinta-feira a Suécia, que falhou o apuramento para o Euro2024, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e em 26 de março vai a Liubliana jogar com os eslovenos, que vão estar no Europeu.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das 'quinas' está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.

