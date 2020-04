Bernardo Silva revela que ajuda ao futebol amador foi ideia de Ronaldo

O internacional português Bernardo Silva, jogador do Manchester City, revelou hoje que a ideia de doar metade do prémio de qualificação para a fase final do Euro2020 de futebol partiu de Cristiano Ronaldo.

