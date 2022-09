Na terça-feira, dia em que a principal equipa das 'quinas' iniciou a preparação para o jogo com os checos, agendado para sábado, em Praga, os três atletas não subiram ao relvado, ficando no ginásio a fazer trabalho de recuperação.

Hoje, durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, apenas Bernardo Silva se apresentou a 100% e esteve às ordens do selecionador Fernando Santos, que dividiu o grupo de disponíveis em três, para efetuarem os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola.

Já os três guarda-redes convocados trabalharam junto de uma das balizas.

Concluídas quatro jornadas da Liga das Nações, Portugal está no segundo posto do Grupo A2, com sete pontos, depois de ter superado a Suíça (4-0) e a República Checa (2-0), em Lisboa, empatado em Sevilha, com a Espanha (1-1), e perdido em Genebra, perante os helvéticos (1-0).

A Espanha é quem lidera a 'poule', com oito pontos, enquanto a República Checa é terceira, com quatro, e a Suíça última, com três.

A formação das 'quinas', vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, ao bater na final os Países Baixos, precisa de vencer o agrupamento para chegar à 'final four' da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição do terceiro lugar. A 'final four' da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.

