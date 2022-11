Atilano, cabeça de série e melhor português, confirmou o favoritismo ao bater Diogo Glória, quarto pré-designado do torneio, mas entrou a perder no primeiro 'set', 21-16, recuperou de três 'match points' no segundo (23-21) antes de encontrar o melhor nível na 'negra' (21-4).

"Foi bastante complicado. O Diogo está a jogar muitíssimo bem, com uma margem de progressão muito grande. (...) Consegui dar a volta, manter-me calmo, com a ajuda da bancada. Estou muito feliz de me sagrar novamente campeão nacional, e vou lutar todos os anos para revalidar o título", explicou à Lusa, depois do triunfo.

No torneio de singulares femininos, a antiga campeã Sónia Gonçalves voltou ao topo, sucedendo à irmã, Adriana Gonçalves, que a tinha batido em 2021, triunfando na final, desta feita, sobre Madalena Fortunato, aos 18 anos a cabeça de série, por 21-19, 15-21 e 21-15.

"Sabia que ia ser difícil. Estou muito feliz e só quero aproveitar este título. É meu, tenho um ano para aproveitar, e espero que me traga coisas boas a partir de agora. Quero acreditar que poderá ser mais uma reviravolta", explicou a nova campeã.

Em pares, as irmãs Gonçalves bateram Mariana Afonso e Mariana Neves, Tomás Nero e Bruno Carvalho imperaram em masculinos. Nos pares mistos, impuseram-se Tomás Nero e Beatriz Roberto, contra Bernardo Atilano e Mariana Chang.

SIF // JP

Lusa/Fim