Atilano, 105.º do 'ranking', não tinha perdido qualquer 'set' nos jogos anteriores, mas hoje, ante o 112.º posicionado na hierarquia mundial, não conseguiu voltar a vencer, notando o cansaço após os Nacionais, em que se sagrou hexacampeão na 'negra' da final, contra Diogo Glória.

"Saio desapontado da competição, porque apesar de ganhar pontos para o 'ranking' mundial e me aproximar de novo do 'top 100', queria chegar pelo menos à meia-final", admitiu à Lusa o português, após a eliminação.

As condições atmosféricas, com muito vento num pavilhão aberto, no qual o sol, "com cerca de 30 graus", tornava o pavilhão "numa espécie de sauna", foram "melhor geridas pelo adversário", conta.

O português volta à ação na próxima terça-feira, 06 de dezembro, no Internacional do Canadá, competição que vai decorrer em Toronto e é de um escalão superior em relação esta prova, no que toca a pontos para o 'ranking'.

