"O Real Madrid e nosso capitão Karim Benzema chegaram a acordo para terminar a sua brilhante e inolvidável etapa como jogador do nosso clube. O Real Madrid quer mostrar o seu agradecimento e todo o carinho a quem é uma das suas maiores lendas", refere o clube em comunicado.

O internacional francês chegou ao Real Madrid em 2009, com apenas 21 anos, proveniente dos franceses do Lyon, clube onde se formou e chegou à equipa principal.

Nos 'merengues', o avançado, atualmente com 35 anos, conquistou 25 títulos, entre eles cinco Ligas dos Campeões, quatro Supertaças europeias, cinco Mundiais de clubes, quatro Ligas espanholas, três Supertaças e três Taças do Rei.

O dianteiro foi também distinguido diversas vezes a título individual, entre elas com a conquista da Bola de Ouro, prémio do France Football para o melhor futebolista da época, arrebatado em 2022.

"Benzema é o quinto jogador que mais vezes vestiu a nossa camisola com 647 jogos, e é o segundo goleador histórico do Real Madrid, com 353 golos", acrescenta o clube, que viu esta época o avançado ser utilizado em 42 jogos nas diferentes competições, com 30 golos apontados.

O Real Madrid revelou que na terça-feira, dia 06 de junho, vai realizar-se uma cerimónia de despedida e homenagem ao avançado, que contará com a presença do presidente Florentino Pérez.

"O trajeto de Benzema no Real Madrid foi um exemplo de profissionalismo e representou os valores do nosso clube. Benzema ganhou o direito a decidir o seu futuro. Os adeptos desfrutaram do seu futebol mágico e único, tornando-se num dos mitos no nosso clube e numa das grandes lendas do futebol mundial", concluiu.

O Real Madrid joga hoje em casa a última partida na Liga espanhola, com o segundo lugar ainda em aberto numa luta com o Atlético de Madrid, enquanto o FC Barcelona se sagrou campeão.

AJO // AJO

