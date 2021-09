"Reunimos os votos necessários [um mínimo de 10.000] dos subscritores para formalizar a candidatura. Toda a documentação será entregue em breve na secretaria geral do clube", informou o movimento, numa pequena nota nas redes sociais, na qual também agradece a confiança dos sócios.

Francisco Mourão Benitez já tinha revelado durante este mês que seria candidato à presidência do clube, cujas eleições para os órgãos sociais estão previstas para 09 de outubro, mediante o cumprimento de alguns pressupostos, nomeadamente a existência de um regulamento eleitoral.

O empresário, que em 2020 concorreu a presidente da mesa da Assembleia Geral na lista de João Noronha Lopes, é um dos candidatos a liderar o Benfica, em oposição ao ex-futebolista Rui Costa, vice-presidente que assumiu a liderança do clube após a detenção de Luís Filipe Vieira.

Vieira, que tinha sido eleito em outubro de 2020 para um quinto mandato, foi detido em julho no âmbito da operação 'Cartão vermelho' e chegou a estar em prisão domiciliária até ao pagamento de uma caução de três milhões de euros.

O antigo presidente do Benfica foi um dos quatro detidos no início de julho numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do Benfica e Novo Banco e está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e fraude fiscal.

