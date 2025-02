De acordo com o comunicado clínico do Benfica, os dois futebolistas sofreram a mesma lesão, uma "entorse no joelho esquerdo com rotura completa do ligamento cruzado anterior".

Bah e Manu lesionaram-se ambos no embate de domingo com o Moreirense (3-2), em jogadas quase consecutivas, com o dinamarquês a ser substituído aos 34 minutos e o médio contratado no mercado de inverno ao Vitória de Guimarães a sair aos 36.

O Benfica perde, assim, dois importantes elementos para a segunda metade da época, e numa altura em que é segundo na I Liga, a quatro pontos do líder e campeão em título Sporting e com mais quatro do que o FC Porto, terceiro classificado.

Os 'encarnados', que já conquistaram a Taça da Liga, estão ainda no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, jogando quarta-feira a primeira mão no Mónaco, e nos quartos de final da Taça de Portugal.

